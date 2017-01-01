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В Одесской области пограничники задержали украинца с 27 ножами

В Одесской области пограничники задержали украинца с 27 ножами

Киев • УНН

 • 5954 просмотра

КИЕВ. 1 января. УНН. Вчера пограничники Подольского отряда в Одесской области задержали гражданина Украины, который пытался пересечь украинско-молдавскую границу и имел при себе 27 ножей и стартовый револьвер. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПСУ.

"Информация о возможном нарушении границы была получена участковым инспектором пограничной службы. Около 20:00 вечера пограничный наряд обнаружил нарушителя с помощью тепловизора. Мужчину, который обходил пункт пропуска, остановили в 20 метрах от границы неподалеку н.п. Осиповка. При себе украинец имел рюкзак, в котором пограничники обнаружили 27 ножей различного назначения и 1 стартовый револьвер.

После составления документов об административном нарушении, задержанный передан сотрудникам Национальной полиции в Одесской области", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, в Херсоне задержали экстремистов, которые планировали поджечь квартиру городского головы.

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