На Одещині прикордонники затримали українця з 27 ножами
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. Учора прикордонники Подільського загону на Одещині за тримали громадянина України, який намагався порушити українсько-молдовський кордон та мав при собі 27 ножів та стартовий револьвер. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.
"Інформацію про можливе порушення кордону було отримано дільничним інспектором прикордонної служби. Близько 20-ї години вечора прикордонний наряд виявив порушника за допомогою тепловізора. Чоловіка, який оминав пункт пропуску, зупинили за 20 метрів від кордону неподалік н.п. Йосипівка. При собі українець мав рюкзак, в якому прикордонники виявили 27 ножів різного призначення та 1 стартовий револьвер.
Після складання документів про адміністративне порушення, затриманого передано співробітникам Національної поліції в Одеській області", - йдеться в повідомленні.
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