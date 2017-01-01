На Одещині прикордонники затримали українця з 27 ножами

"Інформацію про можливе порушення кордону було отримано дільничним інспектором прикордонної служби. Близько 20-ї години вечора прикордонний наряд виявив порушника за допомогою тепловізора. Чоловіка, який оминав пункт пропуску, зупинили за 20 метрів від кордону неподалік н.п. Йосипівка. При собі українець мав рюкзак, в якому прикордонники виявили 27 ножів різного призначення та 1 стартовий револьвер.

Після складання документів про адміністративне порушення, затриманого передано співробітникам Національної поліції в Одеській області", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, у Херсоні затримали екстремістів, які планували підпалити квартиру міського голови.