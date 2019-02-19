В Одесской области после сбития прицепом умерла 11-летняя девочка
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. В селе Молога Одесской области пенсионер сбил 11-летнюю девочку, которая впоследствии умерла в больнице. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службе областной полиции.
По данным правоохранителей, девочка неожиданно выбежала на дорогу, где ее сбил прицеп от автомобиля ВАЗ под управлением 64-летнего местного жителя, который в это время проезжал мимо.
Школьницу с черепно-мозговой травмой доставили в Белгород-Днестровскую районную больницу. Утром 19 февраля она умерла.
По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст. 286 УК - нарушение правил безопасности дорожного движения.
Ранее УНН сообщал, что водитель грузовика наехал на пешехода и скрылся с места происшествия во Львовской области.
На Столичном шоссе Киева в результате ДТП погибли три человека.