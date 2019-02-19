На Одещині після збиття причепом померла 11-річна дівчинка
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. У селі Молога Одеської області пенсіонер збив 11-річну дівчинку, яка згодом померла у лікарні. Про це повідомляє УНН з посиланням на пре-службу обласної поліції.
За даними правоохоронців, дівчинка несподівано вибігла на дорогу, де її збив причеп від автомобіля ВАЗ під керуванням 64-річного місцевого жителя, який у цей час проїжджав повз.
Школярку з черепно-мозковою травмою було досталвено до Білгород-Дністровської районної лікарні. Вранці 19 лютого вона померла.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ - порушення правил безпеки дорожнього руху.
Раніше УНН повідомляв, що водій вантажівки наїхав на пішохода та втік з місця події на Львівщині.
На Столичному шосе Києва в результаті ДТП загинуло троє людей.