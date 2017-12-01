В Одесской области пастухи до смерти забили своего товарища

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 65969 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 48949 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 57683 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 66713 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 113421 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 114012 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 140593 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107313 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108736 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113336 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

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В Одесской области пастухи до смерти забили своего товарища

В Одесской области пастухи до смерти забили своего товарища

Киев  •  УНН

 • 18483 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 1 декабря. УНН. Двое мужчин на окраине села Заря Саратского района во время ссоры избили 50-летнего пастуха, от чего последний скончался на месте. Об этом корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Одесской области.

"В ходе досудебного следствия установлено, что подозреваемые вместе с потерпевшим совместно употребляли спиртные напитки. Между ними возникла ссора, во время которой подозреваемые начали наносить удары руками и ногами по различным частям тела потерпевшего. Когда злоумышленники поняли, что пастух умер, оставили его в безлюдном месте", - отметили в полиции.

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Задержанным сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного частью 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании меры пресечения. Согласно действующему законодательству за совершенное уголовное преступление им грозит наказание от семи до пятнадцати лет лишения свободы.

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