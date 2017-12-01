В Одесской области пастухи до смерти забили своего товарища
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 1 декабря. УНН. Двое мужчин на окраине села Заря Саратского района во время ссоры избили 50-летнего пастуха, от чего последний скончался на месте. Об этом корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Одесской области.
"В ходе досудебного следствия установлено, что подозреваемые вместе с потерпевшим совместно употребляли спиртные напитки. Между ними возникла ссора, во время которой подозреваемые начали наносить удары руками и ногами по различным частям тела потерпевшего. Когда злоумышленники поняли, что пастух умер, оставили его в безлюдном месте", - отметили в полиции.
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Задержанным сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного частью 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Решается вопрос об избрании меры пресечения. Согласно действующему законодательству за совершенное уголовное преступление им грозит наказание от семи до пятнадцати лет лишения свободы.