На Одещині пастухи до смерті забили свого товариша

“В ході досудового слідства встановлено, що підозрювані разом з потерпілим спільно вживали спиртні напої. Між ними виникла сварка, під час якої підозрювані почали наносити удари руками та ногами по різним частинам тіла потерпілого. Коли зловмисники зрозуміли, що пастух помер, залишили його в безлюдному місці”, — зазначили у поліції.

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Затриманим повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення передбаченого частиною 1 статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Згідно до чинного законодавства за вчинене кримінальне правопорушення їм загрожує покарання від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.