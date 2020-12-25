В Одесской области госпитализировали двух девочек с огнестрельными ранениями живота и ног
Киев • УНН
КИЕВ. 25 декабря. УНН. В Лиманском районе в результате инцидента с огнестрельным устройством были травмированы две девочки: одна получила огнестрельное ранение дробью обеих ног, ее подружка - ранение живота. Обе доставлены в медицинское учреждение. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.
По предварительной информации, дети играли во дворе и забежали в сарай, где сработало самодельное устройство, которое отец одной из девочек установил для отпугивания воров. Родители в это время находились в доме.
В результате происшествия одна девочка получила огнестрельное ранение дробью обеих ног, ее подружка - ранение живота. Обе доставлены в медицинское учреждение, их состояние сейчас удовлетворительное.
"Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье 128 (Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) и ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины", - отметили в полиции.
Напомним, в Волновахском районе Донецкой области 9-летний мальчик получил ранение из пневматического ружья.