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В Одесской области госпитализировали двух девочек с огнестрельными ранениями живота и ног

Киев • УНН

 • 15205 просмотра

КИЕВ. 25 декабря. УНН. В Лиманском районе в результате инцидента с огнестрельным устройством были травмированы две девочки: одна получила огнестрельное ранение дробью обеих ног, ее подружка - ранение живота. Обе доставлены в медицинское учреждение. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

В Одесской области госпитализировали двух девочек с огнестрельными ранениями живота и ног

По предварительной информации, дети играли во дворе и забежали в сарай, где сработало самодельное устройство, которое отец одной из девочек установил для отпугивания воров. Родители в это время находились в доме.

В результате происшествия одна девочка получила огнестрельное ранение дробью обеих ног, ее подружка - ранение живота. Обе доставлены в медицинское учреждение, их состояние сейчас удовлетворительное.

"Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье 128 (Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) и ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины", - отметили в полиции.

Напомним, в Волновахском районе Донецкой области 9-летний мальчик получил ранение из пневматического ружья.

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