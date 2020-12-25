На Одещині госпіталізували двох дівчат з вогнепальними пораненнями черева та ніг
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. У Лиманському районі в наслідок інциденту з вогнепальним пристроєм було травмовано двох дівчат: одна отримала вогнепальне поранення дробом обох ніг, її подружка - поранення черева. Обох доставлено до медичного закладу. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в Одеській області.
За попередньою інформацією, діти гралися у дворі та забігли у сарай, де спрацював саморобний пристрій, який батько однієї з дівчат встановив для відлякування крадіїв. Батьки в цей час знаходилися в будинку.
Внаслідок події одна дівчинка отримала вогнепальне поранення дробом обох ніг, її подружка - поранення черева. Обох доставлено до медичного закладу, їх стан наразі задовільний.
"Наразі поліцейські встановлюють усі обставини події. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 128 (Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) та ч.1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України", - зазначили в поліції.
Нагадаємо, у Волноваському районі на Донеччині 9-річний хлопчик отримав поранення з пневматичної рушниці.