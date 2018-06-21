В Одесской области мужчину будут судить за государственную измену
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 21 июня. УНН. Прокуратура Одесской области направила в суд обвинительный акт в отношении 29-летнего жителя Одесской области, подозреваемого в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает УНН.
По ходатайству прокуратуры мужчина находится под стражей.
"Для выполнения преступной цели он способствовал представителям спецслужбы соседнего государства в получении стратегически важной информации с соответствующим грифом секретности, разглашение которой могло нанести ущерб государственным интересам Украины", - говорится в сообщении.
За государственную измену Уголовный кодекс Украины предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Напомним, Киевский райсуд Харькова избрал меру пресечения капитану полиции, которого подозревают госизмене.