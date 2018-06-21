В Одесской области мужчину будут судить за государственную измену

По ходатайству прокуратуры мужчина находится под стражей.

"Для выполнения преступной цели он способствовал представителям спецслужбы соседнего государства в получении стратегически важной информации с соответствующим грифом секретности, разглашение которой могло нанести ущерб государственным интересам Украины", - говорится в сообщении.

За государственную измену Уголовный кодекс Украины предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Напомним, Киевский райсуд Харькова избрал меру пресечения капитану полиции, которого подозревают госизмене.