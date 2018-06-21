На Одещині чоловіка судитимуть за державну зраду

За клопотанням прокуратури чоловік перебуває під вартою.

"Для виконання злочинної мети він сприяв представникам спецслужби сусідньої держави в одержанні стратегічно важливої інформації з відповідним грифом секретності, розголошення якої могло нанести шкоду державним інтересам України", - йдеться у повідомленні.

За державну зраду Кримінальний кодекс України передбачає до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, Київський райсуд Харкова обрав запобіжний захід капітану поліції, якого підозрюють держзраді.