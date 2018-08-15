В Одесской области мужчина застрял под собственным автомобилем
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Мужчина попал под собственный автомобиль в пгт Овидиополь Одесской области: его зажало между автомобилем и бордюром. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Одесской области, передает УНН.
"14 августа в 17:40 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в пгт Овидиополь, по улице Добровольского, мужчина попал под собственный автомобиль", - говорится в сообщении.
Выяснилось, что мужчину 1975 года, когда тот делал ремонт автомобиля, в результате личной неосторожности зажало между машиной и бордюром.
"Подразделением ГСЧС с помощью пневматической подушки было поднято автомобиль и изъято пострадавшего. Мужчина передан медикам и госпитализирован в районную больницу. Состояние пострадавшего средней тяжести. Диагноз: "ушиб грудной клетки, закрытый перелом ребер слева с 1 по 10, ушиб правого голеностопного сустава, политравмы верхних конечностей, забитая рваная рана подбородка", - рассказали спасатели.
Напомним, в городе Першотравенск Днепропетровской области мужчина застрял между балконами дома.