На Одещині чоловік застряг під власним автомобілем
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Чоловік потрапив під власний автомобіль у смт Овідіополь Одеської області: його затисло між автомобілем та бордюром. Про це повідомили в прес-службі ГУ ДСНС в Одеській області, передає УНН.
"14 серпня о 17:40 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що у смт Овідіополь, по вулиці Добровольського, чоловік потрапив під власний автомобіль", - йдеться в повідомленні.
З'ясувалося, що чоловіка 1975 року народження, коли той робив ремонт автомобіля, внаслідок особистої необережності затиснуло між машиною та бордюром.
"Підрозділом ДСНС за допомогою пневматичної подушки було піднято автомобіль та вилучено постраждалого. Чоловіка передано медикам та госпіталізовано до районної лікарні. Стан постраждалого середньої важкості. Діагноз: "забій грудної клітини, закритий перелом ребер зліва з 1 по 10, забій правого гомілковостопного суглоба, політравми верхніх кінцівок, забита рвана рана підборіддя", - розповіли рятувальники.
Нагадаємо, у місті Першотравенськ Дніпропетровської області чоловік застряг між балконами будинку.