В Одесской области 6-летний мальчик отравился водкой на кладбище
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. В Одесской области 6-летний мальчик попал в больницу после того, как выпил водку на кладбище. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение пресс-службы местной полиции.
Детали
О ребенке, лежащем на улице в одном из сел Дальницкой территориальной громады из-за того что ему плохо, в полицию сообщили медики.
В ходе выяснения обстоятельств происшествия правоохранители установили, что мальчик со своими друзьями ходил на кладбище собирать сладости и на одном из надгробий нашел рюмку с водкой, которую выпил.
Сейчас с мальчиком все хорошо, врачи готовят его к выписке.
За невыполнение обязанностей по уходу за ребенком и его воспитание на 39-летнюю мать был составлен административный протокол по части 1 статьи 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Правоохранители призвали родителей не забывать о родительских обязанностях и следить за детьми.
По неофициальной информации, которую опубликовали местные издания Одесской области, мальчик выпил где-то пять рюмок водки.