На Одещині 6-річний хлопчик отруївся горілкою на кладовищі

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Про дитину, яка лежала на вулиці в одному з сіл Дальницької територіальної громади через те що їй було зле, до поліції повідомили медики.

В ході з’ясування обставин події правоохоронці встановили, що хлопчик зі своїми друзями ходив на кладовище збирати солодощі і на одному з надгробків знайшов чарку з горілкою, яку випив.

Наразі з хлопчиком все добре, лікарі готують його до виписки.

За невиконання обов’язків щодо догляду за дитиною та її виховання на 39-річну матір було складено адміністративний протокол за частиною 1 статті 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Правоохоронці закликали батьків не забувати про батьківські обов’язки та пильнувати за дітьми.

За неофіційною інформацією, яку опублікували місцеві видання Одеської області, хлопчик випив десь п’ять чарок горілки.