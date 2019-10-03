На нормандской встрече не будут подписывать закон об особом статусе Донбасса — Президент
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. На встрече в нормандском формате, которая пройдет в ближайшее время, не будут подписывать новый закон об особом статусе Донбасса. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении к украинцам, комментируя подписание формулы Штайнмайера, передает УНН.
"Будет ли там подписываться новый закон об особом статусе? Нет. Этот закон действует до 31 декабря 2019 года. Будет новый закон. Будем ли мы разрабатывать его сами и быстро принимать Нет. Мы напишем его вместе - в сотрудничестве и публичном обсуждении со всем украинским обществом. Не пересекая ни одной "красной линии". Итак - никакой капитуляции. Никакой сдачи национальных интересов Украины. Никаких договорняков и глобальных шагов без согласия народа Украины. Лишь возвращение людей и наших территорий, возвращения пленных и возвращение мира", - заявил Президент.
Напомним, ранее Зеленский назвал тему встречи в нормандском формате.