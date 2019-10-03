На нормандській зустрічі не підписуватимуть закон про особливий статус Донбасу – Президент

"Чи буде там підписуватися новий закон про особливий статус? Ні. Цей закон діє до 31 грудня 2019 року. Буде новий закон. Чи будемо ми розробляти його самі та швидко ухвалювати? Ні. Ми напишемо його разом – у співпраці та публічному обговоренні з усім українським суспільством. Не перетнувши жодної "червоної лінії". Отже – жодної капітуляції. Жодної здачі національних інтересів України. Жодних договірняків та глобальних кроків без згоди народу України. Лише повернення людей і наших територій, повернення полонених і повернення миру", - заявив Президент.

Нагадаємо, раніше Зеленський назвав тему зустрічі у нормандському форматі.