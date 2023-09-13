На Никопольщине из-за обстрелов повреждены газопроводы, 4 частных дома и хозяйственная постройка
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Четыре частных дома, хозяйственная постройка и газопроводы повреждены на Никопольщине в Днепропетровской области в результате обстрелов ночью и утром 13 сентября. Об этом сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, передает УНН.
Детали
Отмечается, что из тяжелой артиллерии войска РФ ударили по Никополю, Мировской и Марганецкой громадах. Погибших и раненых нет.
Добавим
За прошедшие сутки враг выпустил почти два десятка снарядов по Никопольщине. Повреждены 6 домов, 4 хозяйственные постройки, авто и линии электропередачи.
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