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На Никопольщине из-за обстрелов повреждены газопроводы, 4 частных дома и хозяйственная постройка

На Никопольщине из-за обстрелов повреждены газопроводы, 4 частных дома и хозяйственная постройка

Киев • УНН

 • 224879 просмотра

КИЕВ. 13 сентября. УНН. Четыре частных дома, хозяйственная постройка и газопроводы повреждены на Никопольщине в Днепропетровской области в результате обстрелов ночью и утром 13 сентября. Об этом сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, передает УНН.

Детали

Отмечается, что из тяжелой артиллерии войска РФ ударили по Никополю, Мировской и Марганецкой громадах. Погибших и раненых нет.

Добавим

За прошедшие сутки враг выпустил почти два десятка снарядов по Никопольщине. Повреждены 6 домов, 4 хозяйственные постройки, авто и линии электропередачи.

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