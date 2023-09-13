На Никопольщине из-за обстрелов повреждены газопроводы, 4 частных дома и хозяйственная постройка

Детали

Отмечается, что из тяжелой артиллерии войска РФ ударили по Никополю, Мировской и Марганецкой громадах. Погибших и раненых нет.

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За прошедшие сутки враг выпустил почти два десятка снарядов по Никопольщине. Повреждены 6 домов, 4 хозяйственные постройки, авто и линии электропередачи.

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