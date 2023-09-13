На Нікопольщині через обстріли пошкоджені газогони, 4 приватні будинки та господарська споруда

Деталі

Зазначається, що з важкої артилерії війська РФ вдарили по Нікополю, Мирівській та Марганецькій громадах. Загиблих і поранених немає.

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За минулу добу ворог випустив майже два десятки снарядів по Нікопольщині. Пошкоджені 6 будинків, 4 господарські споруди, авто та лінії електропередачі.

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