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В Николаевской области ночью уничтожили "шахед" - ОВА

В Николаевской области ночью уничтожили "шахед" - ОВА

Киев  •  УНН

12 апреля 2024, 05:36  •  3875 просмотра

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Украинские силы противовоздушной обороны сбили один беспилотник Shahed в Николаевской области в ночь на 12 апреля.

В Николаевской области силы противовоздушной обороны сбили один вражеский ударный дрон типа Shahed в ночь на 12 апреля, сообщил в пятницу глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.

В ночь на 12 апреля силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине уничтожен один БпЛА типа "Shahed 131/136"

- написал Ким в Telegram.

Дополнение

По данным Сил обороны Юга, этой ночью россияне в очередной раз направили несколько волн ударных БПЛА типа "Shahed-131/136" с юга. "Под прицелом врага была энергетическая инфраструктура различных регионов Украины", - указали в Силах обороны Юга в Telegram.

Напряженная боевая работа Сил противовоздушной обороны на юге, как отмечается, длилась около 5 часов, и было сбито 7 дронов: 4 в Днепропетровской области и по 1 в Херсонской, Николаевской и Одесской областях.

Украинские войска сбили 16/17 российских ударных беспилотников во время боевой работы12 апреля 2024, 04:08 • 20798 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
khesa-shakhed-136Шахед-136
nikolaevНиколаев
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