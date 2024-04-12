В Николаевской области ночью уничтожили "шахед" - ОВА
Киев • УНН
Украинские силы противовоздушной обороны сбили один беспилотник Shahed в Николаевской области в ночь на 12 апреля.
В Николаевской области силы противовоздушной обороны сбили один вражеский ударный дрон типа Shahed в ночь на 12 апреля, сообщил в пятницу глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.
В ночь на 12 апреля силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине уничтожен один БпЛА типа "Shahed 131/136"
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По данным Сил обороны Юга, этой ночью россияне в очередной раз направили несколько волн ударных БПЛА типа "Shahed-131/136" с юга. "Под прицелом врага была энергетическая инфраструктура различных регионов Украины", - указали в Силах обороны Юга в Telegram.
Напряженная боевая работа Сил противовоздушной обороны на юге, как отмечается, длилась около 5 часов, и было сбито 7 дронов: 4 в Днепропетровской области и по 1 в Херсонской, Николаевской и Одесской областях.
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