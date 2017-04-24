На мосту Метро в Киеве 26-28 апреля ограничат движение транспорта

"26-28 апреля в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия на мосту Метро через р. Днепр будет ограничено движение транспорта в направлении с Набережного шоссе на Броварской проспект: в первой полосе движения с 21:00 26 апреля до 7:00 27 апреля; во второй полосе движения с 21:00 27 апреля до 7:00 28 апреля", - говорится в сообщении.

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" призывает водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ремонтом.

Как сообщал УНН 24 апреля, на Южном мостовом переходе в Киеве движение транспорта ограничат в 2-х полосах.