На мосту Метро у Києві 26-28 квітня обмежать рух транспорту

"26-28 квітня в зв’язку з ремонтом асфальтобетонного покриття на мосту Метро через р. Дніпро буде обмежено рух транспорту в напрямку з Набережного шосе на Броварський проспект: у першій смузі руху з 21:00 26 квітня до 07:00 27 квітня; у другій смузі руху з 21:00 27 квітня до 07:00 28 квітня", - йдеться у повідомленні.

Комунальна корпорація "Київавтодор" закликає водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних із ремонтом.

Як повідомляв УНН 24 квітня, на Південному мостовому переході в Києві рух транспорту обмежать у 2-х смугах.