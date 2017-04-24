На мосту Метро у Києві 26-28 квітня обмежать рух транспорту
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Через ремонт асфальтобетонного покриття на мосту Метро через р. Дніпро, 26-28 квітня буде обмежено рух транспорту в напрямку з Набережного шосе на Броварський проспект: у першій смузі руху з 21:00 26 квітня до 07:00 27 квітня; у другій смузі руху з 21:00 27 квітня до 07:00 28 квітня. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.
"26-28 квітня в зв’язку з ремонтом асфальтобетонного покриття на мосту Метро через р. Дніпро буде обмежено рух транспорту в напрямку з Набережного шосе на Броварський проспект: у першій смузі руху з 21:00 26 квітня до 07:00 27 квітня; у другій смузі руху з 21:00 27 квітня до 07:00 28 квітня", - йдеться у повідомленні.
Комунальна корпорація "Київавтодор" закликає водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних із ремонтом.
Як повідомляв УНН 24 квітня, на Південному мостовому переході в Києві рух транспорту обмежать у 2-х смугах.