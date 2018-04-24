На митинге оппозиции в Ереване скончался один человек

На митинге умер 36-летний мужчина, у которого была сердечная недостаточность. После ухудшения состояния его госпитализировали, но реанимационные работы не дали результатов, сообщили в Министерстве здравоохранения.

Пострадавшим оказался подросток, который во время митинга потерял сознание и упал, получив повреждения в области глаза.

В Минздраве также сообщили, что в больницах Еревана продолжают оставаться семь человек, пострадавших во время массовых беспорядков в Ереване.

Как сообщал УНН, президент Армении Армен Саркисян в понедельник вечером выступил с обращением к гражданам страны.