На митинге оппозиции в Ереване скончался один человек
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Один человек умер и один пострадал на митинге оппозиции в Ереване 23 апреля, об этом сообщает Министерство здравоохранения Армении, передает УНН.
На митинге умер 36-летний мужчина, у которого была сердечная недостаточность. После ухудшения состояния его госпитализировали, но реанимационные работы не дали результатов, сообщили в Министерстве здравоохранения.
Пострадавшим оказался подросток, который во время митинга потерял сознание и упал, получив повреждения в области глаза.
В Минздраве также сообщили, что в больницах Еревана продолжают оставаться семь человек, пострадавших во время массовых беспорядков в Ереване.
Как сообщал УНН, президент Армении Армен Саркисян в понедельник вечером выступил с обращением к гражданам страны.