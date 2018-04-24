На мітингу опозиції в Єревані померла одна людина
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Одна людина померла і одна постраждала на мітингу опозиції в Єревані 23 квітня, про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я Вірменії, інформує УНН.
На мітингу помер 36-річний чоловік, у якого була серцева недостатність. Після погіршення стану його госпіталізували, але реанімаційні роботи не дали результатів, повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.
Постраждалим виявився підліток, який під час мітингу знепритомнів і впав, отримавши пошкодження в області ока.
У МОЗ також повідомили, що в лікарнях Єревана продовжують залишатися сім чоловік, які постраждали під час масових заворушень в Єревані.
Як повідомляв УНН, президент Вірменії Армен Саркісян в понеділок увечері виступив зі зверненням до громадян країни.