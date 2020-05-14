В Николаевской области нашли 3-летнего мальчика, которого искала полиция, военные, собаки и дрон
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. В Николаевской области в четырех километрах от дома нашли трехлетнего мальчика. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Николаевской области.
“Полицейские Николаевщины нашли трехлетнего мальчика, который отошел от дома на четыре километра”, — говорится в сообщении.
Сообщается, что ребенок играл во дворе, и в какой-то момент родные не заметили, как мальчик исчез.
К поискам присоединились около ста сотрудников, среди них кинологи со служебными собаками, оперативники, ювенальные полицейские, сотрудники управления превентивной деятельности, групп реагирования, спецназовцы, нацгвардейцы и другие.
На помощь также откликнулись военнослужащие Николаевского гарнизона и военной службы правопорядка. Для оперативного осмотра местности был поднят дрон.
“И вскоре ребенка заметили — мальчик просто в тапочках прошел деревней дома на расстояние около четырех километров. К счастью, с маленьким мальчиком все в порядке. Полицейские вернули ребенка озабоченным родителям”, — сообщили в полиции.
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