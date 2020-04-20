На Херсонщині поліція розшукує малолітнього втікача
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. 18 квітня в Олешківське відділення поліції звернулися рідні двох дітей з с. Раденськ, які близько 14:30 пішли з дому та до вечора не повернулися. Про це повідомляє УНН з посиланням на поліцію Херсонської області.
Усю ніч тривали поліцейські заходи з пошуку 8-річної дівчини та її 12-річного брата.
У неділю вранці оперативники розшукали сестру та повернули її додому. Наразі тривають заходи з встановлення місцезнаходження малолітнього Ганасяка Данили Михайловича.
Хлопець одягнений в чорну куртку, чорну шапку з синьою смугою, сірі спортивні штани.
В разі володіння будь-якою інформацією про місцеперебування малолітнього прохання зателефонувати за номером 102.
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