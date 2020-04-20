В Херсонской области полиция разыскивает молодого беглеца

КИЕВ. 20 апреля. УНН. 18 апреля в Олешковское отделение полиции обратились родные двух детей из с. Раденск, которые около 14:30 ушли из дома и до вечера не вернулись. Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию Херсонской области.