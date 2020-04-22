В Николаевской области зафиксировано 99 случаев заболевания COVID-19, из них 23 медики

“По состоянию на 10:00 22 апреля в Николаевской области зарегистрировано 99 подтвержденных случаев COVID-19. Из них медицинских работников — 23. Выявлено в сутки подтвержденных случаев — 16”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что из всех 99 подтвержденных случаев по месту жительства:

— город Николаев — 9 человек;

— город Южноукраинск — 1 человек;

— город Первомайск — 5 человек;

— Арбузинский район — 5 человек;

— город Вознесенск и Вознесенский район — 34 человека;

— Вознесенский район — 43 человека;

— Казанковский район — 1 человек;

— Врадиевский район — 1 человек.

Сообщается, что умерло всего от последствий COVID-19 — 1 сутки — 0 выздоровели всего — 0 (все продолжают лечение).

“В течение суток обратилось/выявлено 20 человек с подозрением на COVID-19, из них: госпитализированы в КНП „Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней“ — 4; госпитализирован в других инфекционных стационаров — 1; предназначенное амбулаторное лечение — 15”, — добавляется в сообщении.

Кроме того, всего зарегистрировано/выявлено лиц с подозрением на COVID-19 — 305 человек. Госпитализировано за весь период — 130 человек. Предназначенное амбулаторное лечение — 175 человек.

Всего обследовано ПЦР — 1032 человека, из них выявлено положительных:

— с подозрением на COVID-19 — 9;

— больных пневмонией — 7;

— контактных лиц — 83.

Всего на учет было взято 3476 человек.

“На 10:00 22 апреля снято с учета 2617 человек в связи с завершением сроков самоизоляции. Ведется медико-санитарное наблюдение за 859 человек”, — суммируется в сообщении.

Напомним, по состоянию на утро 21 апреля в Николаевской области было зафиксировано 83 COVID-19.