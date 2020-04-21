На Миколаївщині за добу зафіксували 42 нових випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня УНН. У Миколаївській області, яка довгий час залишалася єдиним регіоном без COVID-19, за минулу добу зафіксували 42 нових випадків коронавірусної інфекції. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Миколаївської ОДА.
"За минулу добу 20 квітня 2020 року виявлено нових 42 випадки (з підозрою на COVID-19 - 3, хворих з пневмоніями - 1, контактних осіб – 38)", - йдеться в повідомленні.
З них:
• 7 осіб – це жителі міста Вознесенська та Вознесенського району;
• 4 особи – жителі міста Миколаєва;
• 20 осіб з Доманівського району;
• 3 особи з Арбузинського району;
• 6 осіб з міста Первомайськ;
• 1 особа з Казанківського;
• 1 особа з Врадіївського районів.
Також повідомляється, що станом на 10:00 21 квітня в Миколаївській області зареєстровано 83 підтверджених випадків COVID-19.
"Зареєстровано групове захворювання у Вознесенському районі", - зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, в Україні на 9 годину 21 квітня зафіксовано 6 125 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 161 летальний.