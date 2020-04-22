На Миколаївщині зафіксовано 99 випадків захворювання на COVID-19, з них 23 медики
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. На Миколаївщині станом на 10:00 зафіксовано 99 випадків захворювання на COVID-19, з них 23 медики. Про це повідомляє УНН із посилання на дані Миколаївського обласного штабу з ліквідації наслідків НС.
“Станом на 10:00 22 квітня в Миколаївській області зареєстровано 99 підтверджених випадків COVID-19. З них медичних працівників — 23. Виявлено за добу підтверджених випадків — 16”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що з усіх 99 підтверджених випадків за місцем проживання:
— місто Миколаїв — 9 осіб;
— місто Южноукраїнськ — 1 особа;
— місто Первомайськ — 5 осіб;
— Арбузинський район — 5 осіб;
— місто Вознесенськ та Вознесенський район — 34 особи;
— Доманівський район — 43 особи;
— Казанківський район — 1 особа;
— Врадіївський район — 1 особа.
Повідомляється, що померло всього від наслідків COVID-19 — 1, за добу — 0. Одужало всього — 0 (всі продовжують лікування).
“Протягом доби звернулося/виявлено 20 осіб з підозрою на COVID-19, з них: госпіталізовано до КНП „Миколаївський обласний центр лікування інфекційних хвороб“ — 4; госпіталізовано до інших інфекційних стаціонарів — 1; призначене амбулаторне лікування — 15”, — додається у повідомленні.
Окрім того, всього зареєстровано/виявлено осіб з підозрою на COVID-19 — 305 осіб. Госпіталізовано за весь період — 130 осіб. Призначене амбулаторне лікування — 175 осіб.
Всього обстежено ПЛР — 1032 особи, з них виявлено позитивних:
— з підозрою на COVID-19 — 9;
— хворих на пневмонії — 7;
— контактних осіб — 83.
Всього на облік було взято 3476 осіби.
“На 10:00 22 квітня знято з обліку 2617 осіб у зв’язку із завершенням термінів самоізоляції. Ведеться медико-санітарне спостереження за 859 осіб”, — підсумовується у повідомленні.
Нагадаємо, станом на ранок 21 квітня на Миколаївщині було зафіксовано 83 COVID-19.