На Миколаївщині зафіксовано 99 випадків захворювання на COVID-19, з них 23 медики

“Станом на 10:00 22 квітня в Миколаївській області зареєстровано 99 підтверджених випадків COVID-19. З них медичних працівників — 23. Виявлено за добу підтверджених випадків — 16”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що з усіх 99 підтверджених випадків за місцем проживання:

— місто Миколаїв — 9 осіб;

— місто Южноукраїнськ — 1 особа;

— місто Первомайськ — 5 осіб;

— Арбузинський район — 5 осіб;

— місто Вознесенськ та Вознесенський район — 34 особи;

— Доманівський район — 43 особи;

— Казанківський район — 1 особа;

— Врадіївський район — 1 особа.

Повідомляється, що померло всього від наслідків COVID-19 — 1, за добу — 0. Одужало всього — 0 (всі продовжують лікування).

“Протягом доби звернулося/виявлено 20 осіб з підозрою на COVID-19, з них: госпіталізовано до КНП „Миколаївський обласний центр лікування інфекційних хвороб“ — 4; госпіталізовано до інших інфекційних стаціонарів — 1; призначене амбулаторне лікування — 15”, — додається у повідомленні.

Окрім того, всього зареєстровано/виявлено осіб з підозрою на COVID-19 — 305 осіб. Госпіталізовано за весь період — 130 осіб. Призначене амбулаторне лікування — 175 осіб.

Всього обстежено ПЛР — 1032 особи, з них виявлено позитивних:

— з підозрою на COVID-19 — 9;

— хворих на пневмонії — 7;

— контактних осіб — 83.

Всього на облік було взято 3476 осіби.

“На 10:00 22 квітня знято з обліку 2617 осіб у зв’язку із завершенням термінів самоізоляції. Ведеться медико-санітарне спостереження за 859 осіб”, — підсумовується у повідомленні.

Нагадаємо, станом на ранок 21 квітня на Миколаївщині було зафіксовано 83 COVID-19.