На Миколаївщині зафіксовано 99 випадків захворювання на COVID-19, з них 23 медики

ukru
16:58 • 646 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

14:22 • 51556 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

12:11 • 153139 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
11:44 • 157151 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 164705 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 176555 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 157998 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 183216 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 144302 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 149806 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
0.8 м/с
56 %
759 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Ізраїль відновив наземну операцію в Газі для створення буферної зони

Ізраїль відновив наземну операцію в Газі для створення буферної зони

20 березня, 07:52 • 113931 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

11:47 • 105349 перегляди
В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

11:59 • 113542 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

12:56 • 65115 перегляди
Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

15:29 • 153085 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

12:11 • 153144 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

11:44 • 157156 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

20 березня, 08:24 • 164709 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 176557 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

20 березня, 06:55 • 157999 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

15:29 • 18392 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

12:56 • 65115 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

11:47 • 105349 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 110265 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 110479 перегляди
Актуальне
На Миколаївщині зафіксовано 99 випадків захворювання на COVID-19, з них 23 медики

На Миколаївщині зафіксовано 99 випадків захворювання на COVID-19, з них 23 медики

Київ • УНН

 • 12452 перегляди

КИЇВ. 22 квітня. УНН. На Миколаївщині станом на 10:00 зафіксовано 99 випадків захворювання на COVID-19, з них 23 медики. Про це повідомляє УНН із посилання на дані Миколаївського обласного штабу з ліквідації наслідків НС.

“Станом на 10:00 22 квітня в Миколаївській області зареєстровано 99 підтверджених випадків COVID-19. З них медичних працівників — 23. Виявлено за добу підтверджених випадків — 16”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що з усіх 99 підтверджених випадків за місцем проживання:

— місто Миколаїв — 9 осіб;
— місто Южноукраїнськ — 1 особа;
— місто Первомайськ — 5 осіб;
— Арбузинський район — 5 осіб;
— місто Вознесенськ та Вознесенський район — 34 особи;
— Доманівський район — 43 особи;
— Казанківський район — 1 особа;
— Врадіївський район — 1 особа.

Повідомляється, що померло всього від наслідків COVID-19 — 1, за добу — 0. Одужало всього — 0 (всі продовжують лікування).

“Протягом доби звернулося/виявлено 20 осіб з підозрою на COVID-19, з них: госпіталізовано до КНП „Миколаївський обласний центр лікування інфекційних хвороб“ — 4; госпіталізовано до інших інфекційних стаціонарів — 1; призначене амбулаторне лікування — 15”, — додається у повідомленні.

Окрім того, всього зареєстровано/виявлено осіб з підозрою на COVID-19 — 305 осіб. Госпіталізовано за весь період — 130 осіб. Призначене амбулаторне лікування — 175 осіб.

Всього обстежено ПЛР — 1032 особи, з них виявлено позитивних:

— з підозрою на COVID-19 — 9;
— хворих на пневмонії — 7;
— контактних осіб — 83.

Всього на облік було взято 3476 осіби.

“На 10:00 22 квітня знято з обліку 2617 осіб у зв’язку із завершенням термінів самоізоляції. Ведеться медико-санітарне спостереження за 859 осіб”, — підсумовується у повідомленні.

Нагадаємо, станом на ранок 21 квітня на Миколаївщині було зафіксовано 83 COVID-19.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$233.49
Brent
$71.92
Bitcoin
$83,784.80
S&P 500
$5,663.74
Газ TTF
$43.07
Золото
$3,046.09
Ethereum
$1,958.74