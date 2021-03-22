В Николаевской области в ДТП с участием легковых автомобилей погибли двое несовершеннолетних ребят
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. В Николаевской области произошло ДТП - в результате столкновения легковушек погибли двое несовершеннолетних, а еще два человека получили травм. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.
Детали
Так, 22 марта около 16:15 на 134 км автодороге Р-75 "Тимкове-Балта-Первомайск-Доманевка-Александровка" произошло столкновение автомобилей Opel Astra и Opel Zafira.
В результате дорожно-транспортного происшествия погибли 16-летние водитель и пассажир Opel Astra. 40-летний водитель второй легковушки и его 41-летний пассажир, оба военные, получили телесные повреждения, с которыми госпитализированы.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.
Как отметили правоохранители, по данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц". Санкция статьи предусматривает до 10 лет заключения.
Дополнение
В Шевченковском районе Днепра в субботу вечером произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали 5 человек, трое из которых - дети.