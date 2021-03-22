На Миколаївщині у ДТП за участю легковиків загинуло двоє неповнолітніх хлопців
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. На Миколаївщині сталася ДТП - внаслідок зіткнення легковиків загинули двоє неповнолітніх, а ще двоє людей зазнали травмувань. Про це УНН повідомили у відділ комунікації ГУНП в області.
Деталі
Так, 22 березня близько 16:15 на 134 км автодорозі Р-75 "Тимкове-Балта-Первомайськ-Доманівка-Олександрівка" відбулось зіткнення автомобілів Opel Astra та Opel Zafira.
У результаті дорожньо-транспортної пригоди загинули 16-річні водій та пасажир Opel Astra. 40-річний керманич другого легковика і його 41-річний пасажир, обидва військові, отримали тілесні ушкодження, з якими госпіталізовані.
Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини аварії.
Як зазначили правоохоронці, за вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 КК України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель кількох осіб". Санкція статті передбачає до 10 років ув’язнення.
Доповнення
У Шевченківському районі Дніпра в суботу ввечері сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої постраждали 5 осіб, троє з яких — діти.