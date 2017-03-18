В Николаевской области начались учения подразделений территориальной обороны

Участие в них принимают более 700 человек из всех районов и городов области. Территориальные отряды, каждый из которых создан из резервистов определенного района, возглавляют главы городов и районных государственных администраций.

К проведению инструкторско-тактических занятий привлечен личный состав бригад, расположенных в Николаевской области.

В частности, 79-й десантно-штурмовой бригады.

Напомним, курс молодого разведчика прошли журналисты в Житомирской области.