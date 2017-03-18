На Миколаївщині розпочалися навчання підрозділів територіальної оборони

Участь в них беруть більше 700 осіб з усіх районів та міст області. Територіальні загони, кожен з яких створений з резервістів певного району, очолюють голови міст та районних державних адміністрацій.

До проведення інструкторсько-тактичних занять залучений особовий склад бригад, розташованих в Миколаївській області.

Зокрема, 79-ї десантно-штурмової бригади.

Нагадаємо, курс молодого розвідника пройшли журналісти на Житомирщині.