На Миколаївщині розпочалися навчання підрозділів територіальної оборони
Київ • УНН
МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 18 березня. УНН. Сьогодні на полігоні частини Національної гвардії України розпочалися перші за своєю масштабністю в історії Миколаївщини дводенні навчання підрозділів територіальної оборони, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Миколаївської ОДА.
Участь в них беруть більше 700 осіб з усіх районів та міст області. Територіальні загони, кожен з яких створений з резервістів певного району, очолюють голови міст та районних державних адміністрацій.
До проведення інструкторсько-тактичних занять залучений особовий склад бригад, розташованих в Миколаївській області.
Зокрема, 79-ї десантно-штурмової бригади.
Нагадаємо, курс молодого розвідника пройшли журналісти на Житомирщині.