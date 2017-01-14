В Николаевской области 13-летнюю девочку изнасиловал бывший сожитель ее сестры
Киев • УНН
НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 14 января. УНН. Малолетнюю девочку в Николаевской области изнасиловал бывший сожитель ее сестры. Об этом сообщили УНН в отделе коммуникации полиции Николаевской области.
Как стало известно, информация о совершении тяжкого преступления поступила в Витовское отделение Корабельного отдела полиции ГУ НП в Николаевской области 13 января примерно в 19:30. Заявительница, мать 13-летней девочки, рассказала правоохранителям о том, что ее дочь прибежала домой полностью без одежды и пожаловалась на то, что ее изнасиловали.
Как выяснилось, потерпевшая стала жертвой преступных действий, случайно оставшись наедине с 30-летним бывшим сожителем ее сестры.
В ходе досудебного расследования стало известно, что мать попросила девочку протопить печку в арендованном ее старшей дочерью доме до приезда родственницы, и одновременно в дом по неустановленным причинам наведался и экс-любовник владелицы дома. Сначала злоумышленник помогал несовершеннолетний, а затем, набросившись на подростка, раздел ее и изнасиловал.
Девочка сопротивлялась, но мужчина не реагировал на ее просьбы остановиться. Воспользовавшись случаем, потерпевшая сумела вырваться и, не успев даже забрать свою одежду, побежала домой, где и рассказала обо всем, что случилось, матери.
На месте происшествия правоохранители, разыскав в доме преступника, еще и не допустили взрыва газа, потому что насильник, поняв, что его жертва сбежала, зажег огонь и, поставив на газовую плиту емкость с водой, уснул. На момент приезда полиции вся квартира была в дыму от посуды, которая уже плавилась, и в помещении ощущался стойкий запах газа.
Злоумышленник, который находился в состоянии опьянения, задержан в порядке ст.208 УПК Украины. Насильнику объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.152 УК Украины (изнасилование), что наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.