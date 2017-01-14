На Миколаївщині 13-річну дівчину зґвалтував колишній співмешканець її сестри

Як стало відомо, інформація про вчинення тяжкого злочину надійшла до Вітовського відділення Корабельного відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області 13 січня приблизно о 19:30 годині. Заявниця, мати 13-річної дівчинки, розповіла правоохоронцям про те, що її донька прибігла додому повністю без одягу та пожалілась на те, що її зґвалтовано.

Як з’ясувалось, потерпіла стала жертвою злочинних дій, випадково залишившись наодинці із 30-річним колишнім співмешканцем її сестри.

В ході досудового розслідування стало відомо, що мати попросила дівчинку протопити пічку в орендованому її старшою донькою будинку до приїзду родички, і одночасно до оселі з невстановлених причин навідався і екс-коханець власниці помешкання. Спочатку зловмисник допомагав неповнолітній, а потім, накинувшись на підлітка, роздягнув її та зґвалтував.

Дівчинка пручалась, але чоловік не реагував на її прохання зупинитись. Скориставшись нагодою, потерпіла зуміла вирватись від ґвалтівника і, не встигши навіть забрати свій одяг, побігла додому, де й розповіла про все, що сталось, матері.

На місці події правоохоронці, розшукавши в оселі злочинця, ще й не допустили вибуху газу, бо ґвалтівник, зрозумівши, що його жертва втекла, запалив вогонь та, поставивши на газову плиту ємність з водою, заснув. На момент приїзду поліції уся оселя була у диму від посуду, який вже плавився, та у помешканні відчувався стійкий запах газу.

Зловмисника, який знаходився у стані сп’яніння, затримано у порядку ст.208 КПК України. Ґвалтівнику оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.4 ст.152 КК України (зґвалтування), що карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років. Обирається міра запобіжного заходу. Тривають відповідні дослідження.