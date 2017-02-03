На мариупольском направлении удвоилось количество вражеских обстрелов
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. На мариупольском направлении количество вражеских обстрелов резко возросла - с 35 до 72. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"Вчера количество вражеских обстрелов резко возросло - с 35 до 72. С уверенностью можно говорить, что боевые действия развернулись вдоль всей линии фронта, чего не наблюдалось очень давно - с 2014 года", - сказал спикер.
Так, по словам А.Мотузяника, противник выпустил по полному боекомплекту с "Града" по Старогнатовке и Новогригорьевке.
К тому же, в Гранитном, Чермалыке, Гнутово оккупанты организовали мощные артиллерийские обстрелы, а в Широкино боевики вели огонь с установки "Град-П".
"Продолжаются варварские обстрелы со стороны противника в Марьинском районе. Целью вражеских снарядов, прежде всего, являются гражданские объекты и мирные жители. Осколком вражеской мины в Марьинке ранена женщина, повреждены 4 дома ", - сказал он.
Также спикер отметил, что там отсутствует электроэнергия, повреждены 2 модуля пограничников на КПВВ.
Как сообщал УНН, за прошедшие сутки боевики 6 раз обстреляли КПВВ "Марьинка" .