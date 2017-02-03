На маріупольському напрямку подвоїлася кількість ворожих обстрілів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. На маріупольському напрямку кількість ворожих обстрілів різко зросла – з 35 до 72. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“Вчора кількість ворожих обстрілів різко зросла — з 35 до 72. З впевненістю можна говорити, що бойові дії розгорнулися вздовж усієї лінії фронту, чого не спостерігалося дуже давно — з 2014 року”, — сказав речник.
Так, за словами О.Мотузяника, противник випустив по повному боєкомплекту з “Града” по Старогнатівці та Новогригорівці.
До того ж, у Гранітному, Чермалику, Гнутовому окупанти організували потужні артилерійські обстріли, а у Широкиному бойовики вели вогонь з установки “Град-П”.
“Тривають варварські обстріли з боку противника у Мар’їнському районі. Метою ворожих снарядів, перш за все, є цивільні об’єкти та мирні мешканці. Осколком ворожої міни в Мар’їнці поранено жінку, пошкоджено 4 будинки”, — сказав він.
Також речник зауважив, що там відсутня електроенергія, пошкоджено 2 модулі прикордонників на КПВВ.
Як повідомляв УНН, минулої доби бойовики 6 разів обстріляли КПВВ “Мар’їнка”.