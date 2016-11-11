На мариупольском направлении боевики выпустили более 170 мин и снарядов

"Интенсивность вражеского огня чрезвычайно высока. Вчера по нашим позициям было выпущено более 170 минометных мин и артиллерийских снарядов", - сказал он.

Всего на мариупольском направлении вчера состоялось 20 вражеских обстрелов, 9 из них с тяжелого вооружения.

Как сообщал УНН, боевики повредили две многоэтажки в Марьинке во время обстрелов сил АТО на мариупольском направлении за сутки.