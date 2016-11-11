На мариупольском направлении боевики выпустили более 170 мин и снарядов
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. На мариупольском направлении сохраняется высокая интенсивность огня, за минувшие сутки боевики выпустили здесь более 170 мин и снарядов. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.
"Интенсивность вражеского огня чрезвычайно высока. Вчера по нашим позициям было выпущено более 170 минометных мин и артиллерийских снарядов", - сказал он.
Всего на мариупольском направлении вчера состоялось 20 вражеских обстрелов, 9 из них с тяжелого вооружения.
Как сообщал УНН, боевики повредили две многоэтажки в Марьинке во время обстрелов сил АТО на мариупольском направлении за сутки.