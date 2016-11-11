На маріупольському напрямку бойовики випустили понад 170 мін та снарядів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. На маріупольському напрямку зберігається висока інтенсивність вогню, за минулу добу бойовики випустили тут понад 170 мін та снарядів. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
“Інтенсивність ворожого вогню надзвичайно висока. Вчора по наших позиціях було випущено понад 170 мінометних мін і артилерійських снарядів”, — сказав він.
Всього на маріупольському напрямку вчора відбулося 20 ворожих обстрілів, 9 із них з важкого озброєння.
Як повідомляв УНН, бойовики пошкодили дві багатоповерхівки в Мар’їнці під час обстрілів сил АТО на маріупольському напрямку за добу.