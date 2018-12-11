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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Во Львовской области исчезла несовершеннолетняя студентка

Киев • УНН

 • 17879 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Во Львовской области исчезла несовершеннолетняя студентка 2002 года рождения. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.

Во Львовской области исчезла несовершеннолетняя студентка

Во Львовской области 06.11. 2018 года, несовершенняя 2002 года рождения, студентка 2-курса Нижанковицького профессионального лицея вышла из дома и не вернулась. К этому времени ее местонахождение неизвестно.

Девушка ранее неоднократно самовольно покидала место жительства.

Вчера открыто досудебное расследование ч.1 ст. 155 УК Украины.

Как сообщал УНН, ранее в Днепропетровской области пропал мальчик 2007 года рождения.

Как сообщал УНН, в Сумской области без вести пропали четверо детей. Позже полиция нашла школьников с Сумской области.

На Донбассе считаются без вести пропавшими 2 тыс. человек.

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