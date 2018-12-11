Во Львовской области исчезла несовершеннолетняя студентка
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Во Львовской области исчезла несовершеннолетняя студентка 2002 года рождения. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
Во Львовской области 06.11. 2018 года, несовершенняя 2002 года рождения, студентка 2-курса Нижанковицького профессионального лицея вышла из дома и не вернулась. К этому времени ее местонахождение неизвестно.
Девушка ранее неоднократно самовольно покидала место жительства.
Вчера открыто досудебное расследование ч.1 ст. 155 УК Украины.
Как сообщал УНН, ранее в Днепропетровской области пропал мальчик 2007 года рождения.
Как сообщал УНН, в Сумской области без вести пропали четверо детей. Позже полиция нашла школьников с Сумской области.
На Донбассе считаются без вести пропавшими 2 тыс. человек.
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