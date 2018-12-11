На Львівщині зникла неповнолітня студентка
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. На Львівщині зникла неповнолітня студентка 2002 року народження. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
У Львівській області 06.11. 2018 року, неповнолітня 2002 року народження, студентка 2-курсу Нижанковицького професійного ліцею вийшла з дому та не повернулась. До цього часу її місцезнаходження невідомо.
Дівчина раніше неодноразово самовільно залишала місце проживання.
Вчора відкрито досудове розслідування ч.1 ст. 155 КК України.
Як повідомляв УНН, раніше у Дніпропетровській області зник хлопчик 2007 року народження.
Як повідомляв УНН, на Сумщині безвісти зникли четверо дітей. Пізніше поліція знайшла школярів-втікачів з Сумщини.
На Донбасі вважаються безвісти зниклими 2 тис. осіб.
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