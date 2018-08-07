Во Львовской области задержали мужчину, причастного к убийству собственного сына

"В Дрогобычский отдел полиции 6 августа в 21:14 поступило сообщение о том, что в Подбужскую больницу доставлен 37-летний житель одного из сел района с ножевым ранением в сердце. Спасти его медикам не удалось", - говорится в сообщении.

Полиция установила, что к совершению преступления причастен 56-летний отец покойного. Между мужчинами возник конфликт, поскольку злоумышленник злоупотреблял спиртными напитками, а сын его упрекнул за это. Во время ссоры отец причинил ему телесные повреждения, повлекшие смерть.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 УК Украины (умышленное убийство). Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет. Проводится досудебное расследование. Злоумышленника задержали в порядке ст.208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, в Житомирской области, в лесополосе, заметили автомобиль, в салоне которого были тела отца и дочери.