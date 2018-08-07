На Львівщині затримали чоловіка, причетного до вбивства власного сина
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 7 серпня. УНН. У Дрогобичі Львівської області поліція затримала чоловіка, причетного до вбивства свого сина. Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Львівській області, передає УНН.
"У Дрогобицький відділ поліції 6 серпня о 21:14 надійшло повідомлення про те, що у Підбузьку лікарню доставлений 37-річний житель одного із сіл району з ножовим пораненням у серце. Врятувати його медикам не вдалося", – йдеться в повідомленні.
Поліція встановила, що до вчинення злочину причетний 56-річний батько покійного. Між чоловіками виник конфлікт, оскільки зловмисник зловживав спиртними напоями, а син йому дорікнув за це. Під час сварки батько заподіяв йому тілесні ушкодження, які призвели до смерті.
За цим фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство). Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років. Проводиться досудове розслідування. Зловмисника затримали в порядку ст.208 КПК України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.
Нагадаємо, у Житомирській області, у лісосмузі, помітили автомобіль, у салоні якого були тіла батька та доньки.