Во Львовской области за ночь пять новых пациентов с подозрением на COVID-19

"В период с 21:45 25 марта по 8:00 26 марта в области с подозрением на коронавирусную инфекцию обратилось еще 5 человек", - сообщили в ОГА, цитируя врача-эпидемиолога Львовской областной инфекционной клинической больницы, главного внештатного специалиста департамента охраны здоровья облгосадминистрации по эпидемиологии Наталью Тимко.

Пациенты из города Львова, Нового Роздола, Ивано-Франковской и Черновицкой областей.

"Сейчас на лечении в областной инфекционной клинической больнице - 53 человека. На самоизоляции находятся 54 человека. За все время выписано - 37 пациентов. Состояние всех больных - средней тяжести или близкое к удовлетворительному. У 1 пациентки приближено к тяжелому", - добавили в ОГА.

Всего во Львовской области за все время с подозрением COVID-19 обратилось 144 человека. По результатам тестов у 6 человек - грипп. За все время в сумме у 29 пациентов Львовской области не подтвердили диагноз коронавирус.

"По состоянию на сейчас, во Львовской области с подозрением на коронавирус есть 115 человек. У двух пациентов - положительный результат теста на коронавирус. Один человек находится на лечении в отделении интенсивной терапии", - подытожили в ОГА.

В то же время, согласно обнародованным данным штаба оперативного информирования о ситуации во Львове в Facebook, по состоянию на 8:00 26 марта в городе 2 подтвержденных случая COVID-19, 53 пациента под наблюдением в больнице, 54 пациента под наблюдением, на самоизоляции дома (в т.ч. 2 подтвержденных случая заболевания). Всего во Львове 144 человека обратились с подозрением на COVID-19, 37 результаты тестирования не подтвердили заболевание.

Напомним, в Украине подтверждено 136 случаев COVID-19.