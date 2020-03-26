На Львівщині за ніч п'ять нових пацієнтів з підозрою на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. На Львівщині за ніч, що минула, ще п'ятеро людей звернулися з підозрою на коронавірусну хворобу COVID-19, наразі в області з підозрою на коронавірус є 115 осіб. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Львівської ОДА.
"У період з 21:45 25 березня по 8:00 26 березня в області з підозрою на коронавірусну інфекцію звернулося ще 5 осіб", - повідомили в ОДА, цитуючи лікаря-епідеміолога Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні, головного позаштатного спеціаліста департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації з епідеміології Наталію Тімко.
Пацієнти з міста Львова, Нового Роздолу, Івано-Франківської та Чернівецької областей.
"Зараз на лікуванні у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні - 53 особи. На самоізоляції знаходяться 54 особи. За увесь час виписано - 37 пацієнтів. Стан усіх хворих - середньої тяжкості або близький до задовільного. У 1 пацієнтки наближений до тяжкого", - додали в ОДА.
Загалом на Львівщині за весь час із підозрою COVID-19 звернулося 144 людини. За результатами тестів у 6 осіб - грип. За увесь час в сумі у 29 пацієнтів Львівської області не підтвердили діагноз коронавірус.
"Станом на зараз, на Львівщині з підозрою на коронавірус є 115 осіб. У двох пацієнтів - позитивний результат тесту на коронавірус. Одна особа перебуває на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії", - підсумували в ОДА
Водночас, згідно з оприлюдненими даними штабу оперативного інформування щодо ситуації у Львові у Facebook, станом на 8:00 26 березня у місті 2 підтверджених випадки COVID-19, 53 пацієнти під наглядом в лікарні, 54 пацієнти під наглядом, на самоізоляції вдома (в т.ч. 2 підтверджених випадки захворювання). Загалом у Львові 144 людини звернулися з підозрою на COVID-19, 37 результати тестування не підтвердили захворювання.
Нагадаємо, в Україні підтверджено 136 випадків COVID-19.