На Львівщині за ніч п'ять нових пацієнтів з підозрою на COVID-19

КИЇВ. 26 березня. УНН. На Львівщині за ніч, що минула, ще п'ятеро людей звернулися з підозрою на коронавірусну хворобу COVID-19, наразі в області з підозрою на коронавірус є 115 осіб. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Львівської ОДА.