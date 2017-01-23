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Во Львовской области состоялся подготовительный суд по делу Грибовицкой трагедии

Во Львовской области состоялся подготовительный суд по делу Грибовицкой трагедии

Киев • УНН

 • 8703 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 23 января. УНН. Сегодня во Львовской области, в городе Жовква, в районном суде состоялось подготовительное слушание дела трагедии на Грибовицкой свалке. Назначено следующее заседание, передает корреспондент УНН.

На скамье подсудимых находится экс-директор ЛКП "Збиранка" Богдан Горбаль, его заместитель Борис Плашенко и начальник полигона Александр Куприч. Все они пришли на судебное заседание.

"Это было подготовительное заседание, на нем не слушали свидетелей", - рассказал прокурор в этом деле Сидор Остап.

Суд назначил следующее заседание по этому делу на 1 февраля на 15:00.

Напомним, трое должностных лиц подозреваются в многочисленных нарушениях при эксплуатации Львовского городского полигона твердых бытовых отходов, что привело к гибели 30 мая под обвалами мусора трех работников органов ГосЧС Украины и пропажи без вести служащего коммунального предприятия. 10 ноября суд обязал прекратить деятельность Грибовицкой свалки во Львовской области.

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