На Львівщині відбувся підготовчий суд у справі Грибовицької трагедії
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 23 січня. УНН. Сьогодні на Львівщині, в місті Жовква, у районному суді відбулось підготовче слухання справи трагедії на Грибовицькому сміттєзвалищі. Призначено наступне засідання, передає кореспондент УНН.
На лаві підсудних перебуває екс-директор ЛКП “Збиранка” Богдан Горбаль, його заступник Борис Плашенко та начальник полігону Олександр Куприч. Всі вони з’явились на судове засідання.
“Це було підготовче засідання, на ньому не слухали свідків”, — розповів прокурор у цій справі Сидор Остап.
Суд призначив наступне засідання у цій справі на 1 лютого на 15.00.
Нагадаємо, троє посадовців підозрюються у численних порушеннях при експлуатації Львівського міського полігону твердих побутових відходів, які призвели до загибелі 30 травня під обвалами сміття трьох працівників органів ДСНС України та зникнення безвісти службовця комунального підприємства. 10 листопада суд зобов’язав припинити діяльність Грибовицького сміттєзвалища на Львівщині.