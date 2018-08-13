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Во Львовской области от удара током погиб рыбак

Киев • УНН

 • 14442 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 13 августа. УНН. От удара электрическим током во Львовской области погиб рыбак. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской облгосадминистрации, передает УНН.

Во Львовской области от удара током погиб рыбак

"12 августа около 16:00 в селе Зашков Городокского района во время рыбалки погиб от удара электрическим током житель Львова 1974 года рождения. Известно, мужчина во время заброса удочки задел провода электропередачи", - отметили в департаменте.

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Напомним, в Киеве во время прогулки с другом подросток решил вылезти на крышу вагона. От полученных травм несовершеннолетний погиб на месте.

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