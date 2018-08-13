На Львівщині від удару струмом загинув рибалка
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 13 серпня. УНН. Від удару електричним струмом у Львівській області загинув рибалка. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації, передає УНН.
"12 серпня близько 16:00 у селі Зашків Городоцького району під час рибалки загинув від удару електричним струмом мешканець Львова 1974 року народження. Відомо, чоловік під час закидання вудки зачепив дроти електропередачі", - зазначили у департаменті.
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Нагадаємо, у Києві під час прогулянки з другом підліток вирішив вилізти на дах вагона. Від отриманих травм неповнолітній загинув на місці.