На Львовщине в ДТП пострадали четыре человека

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 26120 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 90132 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 146103 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 112760 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114112 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111024 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103167 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106667 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103275 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 151156 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
На Львовщине в ДТП пострадали четыре человека

На Львовщине в ДТП пострадали четыре человека

Киев  •  УНН

 • 10080 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 30 октября. УНН. Вчера, во Львовской области, в 19.40, на автодороге Львов-Краковец, в городе Новояворовск произошло ДТП в результате которого пострадали четыре человека. Об этом сообщили в ГУ Нацполиции во Львовской области.

Как предварительно установили полицейские, произошло встречное столкновение автомобиля "Шкода Фабия", которым управлял 27-летний житель Винницы и автомобиля "БМВ", которым управлял 51-летний житель Яворивского района. Вследствие ДТП в реанимационное отделение госпитализирован водитель "БМВ" с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, закрытый перелом ребер слева.

В травматологическое отделение с ушибами и травмами госпитализированы двое пассажиров "Шкоды", 33-летнего мужчину и 30-летнюю женщину из Винницы. Телесные повреждения также получил водитель "Шкоды": диагноз - закрытый перелом лучевой кости справа, ушиб правого коленного сустава. После оказания медицинской помощи, он вернулся домой.

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Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП. По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством) УК Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на тот же срок.

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