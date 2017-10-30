На Львовщине в ДТП пострадали четыре человека

Как предварительно установили полицейские, произошло встречное столкновение автомобиля "Шкода Фабия", которым управлял 27-летний житель Винницы и автомобиля "БМВ", которым управлял 51-летний житель Яворивского района. Вследствие ДТП в реанимационное отделение госпитализирован водитель "БМВ" с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, закрытый перелом ребер слева.

В травматологическое отделение с ушибами и травмами госпитализированы двое пассажиров "Шкоды", 33-летнего мужчину и 30-летнюю женщину из Винницы. Телесные повреждения также получил водитель "Шкоды": диагноз - закрытый перелом лучевой кости справа, ушиб правого коленного сустава. После оказания медицинской помощи, он вернулся домой.

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Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП. По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством) УК Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на тот же срок.